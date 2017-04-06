Очередной проект от Kapital Bank в поддержку футбола

2017-04-06 13:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank стал официальным партнером традиционного проекта «Футбол и здоровый образ жизни», который будет проходить в городе Сумгайыт среди детей в возрасте 10-12 лет. В проекте примут участие свыше 500 учащихся 48 школ города Сумгайыт и его окрестностей.

На мероприятии, проведенном в связи с запуском проекта, присутствовали ветераны отечественного футбола, депутаты Милли Меджлиса, представители различных организаций и ведомств, общественные деятели и другие лица. Основной целью проекта является привлечение, развитие и пропаганда футбола, увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Наряду с Kapital Bank, в проекте также участвуют министерство образования, Исполнительная власть и Отдел образования города Сумгайыт, ПО «Азеркимья» и Футбольный клуб «Сумгайыт».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.