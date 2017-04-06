В Горадизе прошло шествие в честь победы – ФОТО

2017-04-06 12:46 | www.oxu.az | 3

В городе Горадиз Физулинского района прошло шествие, посвященное годовщине победы наших вооруженных сил в апрельских боях.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, шествие стартовало на проспекте Гейдара Алиева и завершилось на Площади Флага.

В шествии принимали участие вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, омбудсмен Эльмира Сулейманова, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алиев, депутаты, военные, представители общественности.

A.M.