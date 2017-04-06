AZ EN RU TR

В Горадизе прошло шествие в честь победы – ФОТО

2017-04-06 12:46 | www.oxu.az | 3

В городе Горадиз Физулинского района прошло шествие, посвященное годовщине победы наших вооруженных сил в апрельских боях.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, шествие стартовало на проспекте Гейдара Алиева и завершилось на Площади Флага.

В шествии принимали участие вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, омбудсмен Эльмира Сулейманова, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алиев, депутаты, военные, представители общественности.

A.M.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər