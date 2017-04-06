В Баку проводится Международная выставка туризма и путешествий

2017-04-06 12:50 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Баку началась XVI Международная выставка туризма и путешествий (AITF).

Как передает Oxu.Az, в официальной церемонии открытия выставки принял участие министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев, послы ряда иностранных государств в Азербайджане, представители местных и зарубежных туристических ведомств.

Данная выставка считается важной платформой для демонстрации проектов международных и местных компаний и туристических возможностей. Выставка AITF предоставит посетителям многочисленные туристические направления, авиалинии, сети отелей и другие туристические услуги. В этом году в выставке примут участие 272 компании из 20 стран мира. Здесь представлено 17 национальных и региональных стендов.

Первые два дня выставки вход будет открыт только для профессионалов в сфере туризма, а с 8 апреля – для широкой общественности. Посетители выставки смогут забронировать здесь туры. В рамках выставки сегодня в «Baku Expo Center» с 14:00 до 16:00 будет проводиться демонстрация туристических возможностей Казани. Workshop в этом году будет организован 7 апреля.

Э.А.

