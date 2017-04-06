БВШН объявила первый набор в магистратуру

2017-04-06 13:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- В Высшей Школе объявлен набор в магистратуру на 2017/2018 учебный год по следующим специальностям (специализациям): Нефтегазовая инженерия (Оценка месторождения и управление им), Химическая инженерия (Технология нефти и газа.

По первой специальности предусматривается прием 10 бакалавров, а по второй – 11.

Это первый в БВШН набор в магистратуру. Подготовка специалистов по вышеупомянутым специальностям (специализациям) будет проводиться на основе учебной программы Университета Хериота-Ватта (Великобритания) в рамках проекта двух дипломов. По окончании программы выпускники получат дипломы БВШН и Университета Хериота-Ватта.

Набор в магистратуру будет проводиться на бесплатной основе в соответствии с государственным заказом.

Образование на уровне магистра будет проводиться 1,5 года и завершится защитой магистерской диссертации, после чего выпускникам будет присуждена степень магистра.

Язык обучения – английский. В конкурсе по набору Государственного экзаменационного центра могут участвовать выпускники БВШН, обучающиеся по соответствующим специальностям, бакалавры, получившие образование на английском языке в других вузах, и специалисты по соответствующим специальностям, закончившие университеты за рубежом. Обучение бесплатное.