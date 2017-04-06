Штаб: В Каспийском море обнаружено тело мужчины

2017-04-06 13:17 | www.apa.az | 2

Специальным штабом, созданным в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», в соответствии с утвержденным планом продолжаются поисково-спасательные операции по определенным секторам.

Как сообщили АПА в штабе, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Каспийском море было обнаружено тело неизвестного мужчины.

В настоящее время выясняется, является ли мужчина одним из нефтяников, пропавших в результате обрушения эстакады Нефтегазодобывающего управления № 3 имени Н.Нариманова ПО «Азнефть».

После установления личности мужчины общественности будет предоставлена дополнительная информация.