В Индии толпа забила до смерти мусульманина за перевозку коров – ВИДЕО

2017-04-06 12:57 | www.oxu.az | 2

Около 200 мужчин-индуистов на севере Индии напали на водителей грузовиков, перевозивших коров, которые считаются в стране священными животными, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Инцидент, который стал резонансным в стране и за ее пределами, произошел в субботу в штате Раджастхан.

Как сообщает The New York Times, рассказал о нем начальник полиции города Алвар Рахул Пракаш.

На видео можно увидеть, как мужчин в белом, предположительно мусульман, избивают ногами, металлическими прутьями и ремнями. Полиции пришлось применить силу для разгона толпы.

Один из пяти водителей – 55-летний Пехлу Хан – скончался во вторник в больнице от полученных ран.

Один из чиновников из деревни Пехлу Хана сказал, что тот перевозил коров для использования в молочной промышленности. Он отрицал, что их перевозили в целях забоя, что незаконно в штате Раджастхан.

Интересно то, что все перевозившие скот мужчины были арестованы по обвинению в контрабанде животных. Однако так и не был арестован ни один из нападавших, хотя и заведено уголовное дело.

По словам министра внутренних дел Раджастхана Гулаба Чанд Катарии, со стороны толпы не было преступлением остановить подозрительные грузовики, однако линчевание людей он все же назвал преступлением.

The New York Times отмечает, что хотя забой крупного рогатого скота или же их вывоз за пределы штата Раджастхан считается незаконным, транспортировка коров для молочного производства разрешена при наличии официального разрешения.

Н.О.