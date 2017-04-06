Ректор БГУ удостоен международной награды (ФОТО)

2017-04-06 13:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов удостоился очередной международной награды. Ученый награжден международной наградой и медалью «Махмуд Кашгари» за большую роль в повышении международного престижа азербайджанской науки, выдающийся вклад в развитие науки и образования.

Награду академику Абелю Магеррамову вручил президент Фонда Махмуд Кашгари Эльхан Гараханлы.

Отметим, что основной целью фонда является пропаганда общетюркских ценностей и в целях повышения внимания к этому вопросу в общетюркском масштабе им учреждена медаль «Махмуда Кашгари».