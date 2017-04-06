Тегеран отверг антииранские обвинения британского премьер-министра

2017-04-06 13:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми прокомментировал антииранские заявления премьер министра Британии Терезы Мэй заявив, что продажа оружия агрессорам, убивающим невинных людей в регионе, особенно в ходе продолжающейся войны в Йемене, не соответствует мирным заявлениям дипломата.

Тереза Мэй в настоящее время находящаяся с визитом в Саудовской Аравии, в ходе выступления обвинила Иран в дестабилизации региона.

Пресс-секретарь МИД Ирана выразил сожаление, что британский премьер-министр не впервые предпочитает ложь правде.



«Неоднократные и необоснованные обвинения Ирана в провоцировании нестабильности в регионе делаются в то время, когда кажется, что она (Мэй) забыла свою ответственность и закрыла глаза на глобальные события, проигнорировав тот факт, что нестабильность и отсталость региона в значительной части были вызваны колониальной, экспансионистской и несправедливой политикой ее предшественников, а также их союзников по совершению агрессии и разжиганию войн в странах региона», - сказал Гасеми.



Пресс-секретарь иранского МИД также отметил, что нет никаких сомнений в том, что Иран проявляет твердую решимость в обеспечении безопасности, стабильности и мира в изменчивом регионе, и эти усилия «прозрачны, точны и основаны на мудрости и в борьбе с терроризмом и враждебностью».



«Дискриминационные утверждения Мэй озвучены в то время, когда для всех очевидна важная роль Ирана в поддержке безопасности, мира и стабильности в странах, пострадавших от терроризма», - сказал Гасеми.



«Иран решительно осуждает подобные обвинения, направленные на получение финансовой поддержки со стороны некоторых региональных государств, и ожидает, что официальные лица в Лондоне согласятся с реальностью и изменят свою ошибочную позицию, используя богатый опыт в регионе Персидского залива», - заключил Гасеми.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)