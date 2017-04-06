Обнародована погода на завтра

2017-04-06 13:17 | www.oxu.az | 2

7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами ожидается туман, изморось. Подует южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7°, днем 14-18° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, теплая весенняя погода благоприятно повлияет на состояние метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Однако в некоторых западных районах будут грозы, дожди. Подует временами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 0-5°, днем 8-13° тепла.

A.M.