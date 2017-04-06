Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с XVI Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий

2017-04-06 14:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Бакинском Экспоцентре с XVI Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий “AITF 2017” и XI Кавказской Международной выставкой оборудования и принадлежностей для гостиниц, ресторанов и супермаркетов "HOREX Caucasus-2017”.