ВВС Турции уничтожили 16 террористов на юго-востоке страны

2017-04-06 14:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции в рамках антитеррористической операции уничтожили 16 членов организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК) в провинциях Хаккари и Ширнак на юго-востоке страны, сообщает в четверг сайт ВС Турции.

Местонахождение террористов было обнаружено с помощью беспилотников.

4 апреля на дороге вблизи горного массива Габар в провинции Ширнак на юго-востоке Турции прогремел взрыв, в результате чего погибли трое, получили ранения пятеро военнослужащих турецких ВС.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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