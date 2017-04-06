ВВС Турции уничтожили 16 террористов на юго-востоке страны
2017-04-06 14:07 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - ВВС Турции в рамках антитеррористической операции уничтожили 16 членов организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК) в провинциях Хаккари и Ширнак на юго-востоке страны, сообщает в четверг сайт ВС Турции.
Местонахождение террористов было обнаружено с помощью беспилотников.
4 апреля на дороге вблизи горного массива Габар в провинции Ширнак на юго-востоке Турции прогремел взрыв, в результате чего погибли трое, получили ранения пятеро военнослужащих турецких ВС.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.
РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Орхан Гулузаде)
@o_quluzade