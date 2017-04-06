Чавушоглу: «Трехсторонние встречи Турция-Азербайджан-Грузия и Турция-Азербайджан-Туркменистан пройдут в Баку»

2017-04-06 14:44 | www.apa.az | 3

«Связи в сфере внешней политики между двумя братскими странами – Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне».

Об этом АПА сказал министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу.

Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией подобны отношениям двух братьев.

«Отношения между министрами иностранных дел двух стан также находятся на высоком уровне. Мы всегда рады служить Азербайджану. Мы периодически контактируем, связываемся, проводим встречи. Трехсторонние встречи Турция-Азербайджан-Грузия и Турция-Азербайджан-Туркменистан пройдут в Баку», - сказал министр.