Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС

2017-04-06 14:47 | www.apa.az | 3

Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с ЕС.

Как сообщает АПА со ссылкой на lenta.ru, соответствующее голосование состоялось сегодня в рамках пленарного заседания в Страсбурге.

За решение проголосовал 521 европарламентарий, против — 75, воздержались 36 депутатов.

Отмечается, что после голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.