Шамкир стал родным городом для всех шахматистов – оргкомитет Shamkir Chess-2017

2017-04-06 14:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Шамкире с 20 по 30 апреля пройдет четвертый супертурнир памяти знаменитого азербайджанского гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщили Trend Life организаторы. Соревнование Shamkir Chess 2017 (Мемориал Вугара Гашимова) организованно Федерацией шахмат Азербайджана и Synergy Group.

В связи с проведением соревнования представители оргкомитета, Федерации шахмат и Synergy Group провели заседание в Шамкире. В ходе встречи глава Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов дал соответствующие распоряжения относительно проведения турнира. Вице-президент Федерации шахмат Фаиг Гасанов отметил, что проведение Мемориала Вугара Гашимова превратилось в традицию и выразил признательность за высокую подготовку к организации соревнования.

Директор Мемориала Вугара Гашимова, глава оргкомитета Shamkir Chess-2017 Фарид Гусейнов выразил уверенность, что старт пройдет на высоком уровне: «Шамкир стал родным городом для всех шахматистов. Уже в четвертый раз в этом прекрасном месте пройдет Мемориал Вугара Гашимова. Хотелось бы поблагодарить государственные структуры, которые оказывают нам всяческую поддержку в организации. Верим, что и на этот раз соревнование пройдет на высоком уровне», - отметил Гусейнов.

Shamkir Chess-2017 пройдет с участием десяти гроссмейстеров, занимающих высокие места в мировом рейтинге. Среди них азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, а также олимпийский чемпион Уэсли Со (США), экс-чемпион мира Владимир Крамник (Россия), Сергей Карякин (Россия), Майкл Адамс (Англия), Пентала Харикришна (Индия), Павел Эльянов (Украина), Радослав Войташек (Польша) и экс-чемпион мира Веселин Топалов (Болгария). Открытие турнира состоится 20 апреля в Центре Гейдара Алиева в Шамкире.

Напомним, что в 2014 и 2015 году победителем становился чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), а в 2016 - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан).

Вугар Гашимов родился 24 июля 1986 года в Баку. Трижды становился чемпионом Азербайджана: в 1995, 1996 и 1998 годах, четырежды был серебряным призером молодежного чемпионата Европы (1996-2000 годы). Гашимов четырежды выступал за команду Азербайджана на шахматных олимпиадах (2002, 2004, 2006, 2008 годы), а также входил в состав сборной Азербайджана, которая 7-9 мая 2009 года сыграла против сборной мира в Баку в рамках Кубка Президента Азербайджана. В 2007 году завоевал бронзу в командном чемпионате Европы по шахматам, а в 2009 стал чемпионом Европы со сборной Азербайджана (именно Вугар принес своей команде решающее очко в последнем туре). Вице-чемпион Европы 2011 года в составе сборной и победитель турнира Reggıo Emılıa (2010-2011 годы). Скончался от тяжелой болезни 11 января 2014 года. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)