В руководстве Парка высоких технологий Азербайджана новое назначение

2017-04-06 14:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Заместитель директора ООО "Парк высоких технологий" Кянан Байрамов назначен временно исполняющим обязанности директора ООО, сказал Trend в четверг источник на IT-рынке Азербайджана.

Байрамов сменил на этой должности Сеймура Агаева, который возглавлял ООО "Парк высоких технологий" с апреля 2013 года.

Парк высоких технологий создан в ноябре 2012 года.

ООО реализует концепцию строительства Технопарка городского типа в Баку, который будет базироваться в Хатаинском телекоммуникационном узле производственного объединения "Бакинская телефонная связь".

Общая площадь парка составит примерно семь тысяч квадратных метров, где будет размещаться головное управление ООО, бизнес-инкубационный центр, коворкинг-центр, лаборатории и т.д. Проект планируется запустить в течение года. Резиденты технопарка смогут воспользоваться налоговыми и таможенными льготами.

(Автор: Гусейн Велиев)

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