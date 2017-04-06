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В Горадизе воздвигнут памятник военнослужащим, павшим в боях за Лелетепе

2017-04-06 14:53 | www.apa.az | 3

В городе Горадиз Физулинского района состоялась церемония открытия памятника военнослужащим, ставшим шехидами в апрельских боях за освобождение Лелетепе.

Как сообщает карабахское бюро АПА, минутой молчания участники мероприятия почтили память погибших солдат.

В церемонии приняли участие вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, омбудсмен Эльмира Сулейманова, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алиев, депутаты, военные, представители общественности. 

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