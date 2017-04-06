Губернатор: «Азербайджан второй самый большой торговый партнер Ставрополя»

2017-04-06 15:07 | www.apa.az | 3

«Мы сильно заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. После Китая Азербайджан второй самый большой торговый партнер Ставрополя».

Об этом АПА сказал участник XVI международной выставки «Туризм и путешествия» в Баку, губернатор Ставропольского края России Владимир Владимиров.

Он отметил, что на выставке представлены санатории Ставрополя: «Мы очень хотим, чтобы азербайджанцы приезжали к нам отдыхать. Кроме того, вместе с нами в Азербайджан приехали и туроператоры. Мы хотим, чтобы жители Ставрополя приезжали в Габалу и Нафталан. Еще одной сферой сотрудничества является продажа зерна. Азербайджан развивается динамично. Идет строительство железной дороги, объединяющей Азербайджан с Ираном. Мы очень заинтересованы в ее строительстве с точки зрения экспорта нашего зерна. В будущем это может дать нам возможность выхода на рынки Индии. Мы провели соответствующие переговоры. Надеюсь, что соглашения будут реализованы, и мы сможем импортировать наше зерно в Иран. Кроме того, мы сотрудничаем в сфере культуры. Отсутствие языкового барьера помогает нам. Культурный обмен важен для нас».