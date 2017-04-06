Азербайджан поднялся в рейтинге ФИФА – СПИСОК

2017-04-06 13:43 | www.oxu.az | 2

Обнародован апрельский рейтинг национальных сборных ФИФА в 2017 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, сборная Азербайджана по футболу поднялась на две позиции по сравнению с прошлым месяцем, и теперь занимает 87-е место, имея в активе 386 очков.

Впереди расположился нынешний соперник «милли» по отборочному этапу ЧМ-2018 – Новергия (387), а позади – Свазиленд (378). Напомним, что в марте сборная Азербайджана провела товарищеский матч с Катаром (2:1) и отборочную игру с Германией (1:4).

Соперники Азербайджана по группе C отборна на ЧМ-2018, помимо Норвегии, расположились следующим образом: Германия (3, 1464), Северная Ирландия (26, 823), Чехия (46, 678) и Сан-Марино (204, 12).

Лучший подъем месяца за Македонией, которая сделала 33 шага вперед и теперь занимает 133-е место (225), а худший результат у Либерии, опустившаяся на 39 строчек – 141-е место (192)

Десятка лидеров выглядит так: Бразилия (1661), Аргентина (1644), Германия (1443), Чили (1403), Колумбия (1348), Франция (1294), Бельгия (1281), Португалия (1259), Швейцария (1212) и Испания (1204).