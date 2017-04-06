В Губе подожгли дом директора школы – ФОТО

2017-04-06 13:53 | www.oxu.az | 2

В Губинском районе подожгли дом директора школы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Гырыз Дехне.

Так, в результате пожара вместе с мебелью и вещами полностью сгорел 6-комнатный двухэтажный дом директора сельской средней школы Халила Саркарова.

На место пожара прибыли две пожарные машины и живая сила Губинской противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Хотя, пламя удалось потушить, дом полностью пострадал и не пригоден для жилья.

По предварительной версии, пожар в доме начался в результате короткого замыкания.

Однако, владелец дома считает, что дом был подожжен и обосновывает это тем, что выходя из дома выключил свет и газ и обесточил помещение. В момент пожара в доме никого не было и по этой причине никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники отделения полиции Губинского района также отметили, что дом был подожжен.

Причины возгорания выясняются.

A.M.