Музей Азербайджана отреставрировал старинные золотые серьги VIII-V вв. (ФОТО)

2017-04-06 14:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Академии наук отреставрированы золотые серьги периода VIII-V веков до нашей эры, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт НАНА.

Реставрация антикварного ювелирного изделия, переданного в специальный фонд, осуществил дизайнер Реставрационной лаборатории Вугар Худавердиев.

Отметим, что украшение было найдено во время археологических раскопок на территории Мингячевира в 1946-1953 годах.

(Автор: Джани Бабаева)