Европарламент поддержал упрощение визового режима для граждан Украины

2017-04-06 14:33 | www.trend.az | 2

Европейский парламент (ЕП) проголосовал за упрощение визового режим для граждан Украины. Соответствующая резолюция была принята на сессии ЕП в четверг, передает ТАСС.

Речь идет об отмене виз для граждан Украины, имеющих биометрический паспорт и направляющихся в ЕС с краткосрочными поездками длительностью не более 90 дней.

Данная мера распространяется на туристические или деловые поездки и не дает права на работу в ЕС, отмечается в документе. На поездки в Ирландию и Великобританию данные нововведения не распространяются.

Совет ЕС и Европарламент 28 февраля достигли неформального соглашения о либерализации визового режима для украинцев. Позже, 2 марта, Совет ЕС подтвердил это соглашение, которое затем было передано в Европейский парламент для одобрения в первом чтении. Теперь оно будет представлено в Совет ЕС для одобрения.

Ожидается, что либерализация визового режима для Украины вступит в силу в начале июня.