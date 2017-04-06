Организация азербайджанской диаспоры в Беларуси протестует против закрытия Всероссийского азербайджанского конгресса

2017-04-06 15:12 | www.apa.az | 3

Действующее в Беларуси международное общественное объединение «Конгресс азербайджанских общин» распространило заявление, в котором выразило обеспокоенность в связи с информацией о ликвидации ВАК.

Как сообщили в пресс-службе Государственного Комитета по работе с Диаспорой, азербайджанцы Беларуси считают, что за этим стоят определенные лица и организации, не принимающие российско-азербайджанскую дружбу.

Члены организации, отмечая сотрудничество с ВАК на протяжении долгих лет, сообщают, что ВАК более 10 лет играя роль своеобразного моста между двумя братскими народами и большую роль в народной дипломатии, действует в направлении укрепления двусторонних связей. «Всегда действующий в рамках законов ВАК известен и за пределами России. Надо учитывать, что организации диаспоры действуют на общественных началах и помогают общественности тех стран, в которых они действуют, ознакомиться с национальными, моральными ценностями Родины. У нас очень хорошие отношения с диаспорами других стран, в том числе и русской общиной и мы совместно проводим много акций и мероприятий. Ничто не сможет помешать нашим дружественным и братским отношениям», - говорится в заявлении.

«Конгресс азербайджанских общин» надеется, что будет принято правильное решение в связи с этим вопросам и ВАК продолжит свою деятельность.