Меркель: «Как член Минской группы Германия и впредь будет принимать участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта мирным путем»

2017-04-06 15:31 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в письме говорится: «Уважаемый господин Президент, дорогой господин Алиев. Дипломатические связи между нашими странами были установлены 25 лет назад. Наши двусторонние связи имеют давнюю историю. Двести лет назад первые швабские эмигранты поселились на территории современного Азербайджана. Многогранность и живучесть наших отношений Вы однозначно подтвердили своим визитом в Германию в июне 2016 года.

Германия приветствует Вашу готовность тесно сотрудничать с нашей страной и продолжит приобщение к европейским ценностям. Можете быть уверены в том, что Германия будет оставаться вашим надежным партнером в деле модернизации вашей страны, развитии демократии и правового государства».

В письме А.Меркель выразила уверенность в том, что Азербайджан, как и весь регион, сможет в полном объеме развить свой потенциал только после урегулирования региональных конфликтов. Федеральный канцлер подчеркнула, что Германия, как член Минской группы ОБСЕ, и впредь будет участвовать в урегулировании нагорно-карабахского конфликта мирным путем и поддерживать усилия сопредседателей.