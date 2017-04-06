В Турции из-под земли извлекли заминированный автомобиль - ФОТО
2017-04-06 14:02 | www.oxu.az | 2
В районе Карайазы провинции Эрзурум найден заминированный автомобиль, который террористы PKK закопали в землю вблизи КПП с тем, чтобы впоследствии задействовать его при атаке на правоохранителей Турции.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Anadolu, местоположение транспортного средства удалось определить сотрудникам Отдела по борьбе с терроризмом Эрзурума.
Автомобиль с госномером 25 HF 837 разминирован и извлечен из-под земли.
Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.
С того времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.
Н.О.