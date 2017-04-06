В Турции из-под земли извлекли заминированный автомобиль - ФОТО

2017-04-06 14:02 | www.oxu.az | 2

В районе Карайазы провинции Эрзурум найден заминированный автомобиль, который террористы PKK закопали в землю вблизи КПП с тем, чтобы впоследствии задействовать его при атаке на правоохранителей Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Anadolu, местоположение транспортного средства удалось определить сотрудникам Отдела по борьбе с терроризмом Эрзурума.

Автомобиль с госномером 25 HF 837 разминирован и извлечен из-под земли.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

С того времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Н.О.