В США вынесли приговор лидеру мексиканского картеля

2017-04-06 14:10 | www.oxu.az | 2

Один из лидеров крупного мексиканского картеля «Бельтран Лейва» Альфредо Бельтран Лейва по прозвищу «Мочомо» был приговорен в среду в США к пожизненному заключению. Приговор был вынесен федеральным судом округа Колумбия. Подсудимый выслушал его с невозмутимым видом

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior.

К пожизненному сроку «Мочомо» был приговорен за провоз и распространение кокаина и метамфетамина. Также суд решил конфисковать у подсудимого недвижимость на 529 миллионов долларов и взыскать с него штраф в размере этой суммы.

Бельтран Лейва был арестован в 2008 году в мексиканском Кулиакане, а в ноябре 2014 году экстрадирован в США.

Лейва, наряду со своими братьями Эктором, Артуро, Марио и Карлосом, был одной из ключевых фигур в наркокартеле «Синалоа», который возглавлял до ареста известный Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу «Коротышка». Затем преступная организация братьев Бельтран Лейва выделилась в отдельный картель, занявший в свое время лидирующие позиции в преступном мире Мексики.

Н.О.