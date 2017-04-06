SOCAR заинтересована в получении лицензий на геологоразведку в российском секторе Каспия

2017-04-06 14:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR заинтересована в получении лицензий на геологоразведку в российском секторе Каспия, сообщил журналистам глава российского подразделения компании Фарид Джафаров, передает RNS.

"В Каспийском регионе, возможно, да", - ответил Джафаров на соответствующий вопрос.

Четвертого апреля правительственная комиссия России по законопроектной деятельности одобрила проект закона о возможности предоставления права пользования участками недр во внутренних морских водах и территориальном море России только для геологического изучения.

(Автор: Максим Цурков)