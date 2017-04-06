Замминистра МИД Турции посетит Беларусь

2017-04-06 14:38 | www.trend.az | 3

Первый заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз 12-13 апреля будет находиться с визитом в Минске. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент Белта.

Программой визита предусмотрены встречи в Администрации Президента Беларуси, Совете Республики, Министерстве экономики и внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

Первый замминистра иностранных дел также примет участие в торжественном мероприятии посольства Турции в связи с 25-летием белорусско-турецких дипотношений.