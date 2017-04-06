Президент Украины: «Мы и впредь будем поддерживать азербайджанский народ»

2017-04-06 15:33 | www.apa.az | 3

Президент Украины Петр Порошенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится: «От имени украинского народа и от себя лично поздравляю Вас с этой знаменательной датой – 25-летием со дня установления дипломатических связей между Украиной и Азербайджанской Республикой».

Далее в своем письме П.Порошенко подчеркнул, что 25 лет современного периода двусторонних отношений между Украиной и Азербайджаном связи двух стран достигли уровня стратегического партнерства: «Современные вызовы в вопросах независимости, суверенитета и территориальной целостности двух стран еще теснее сближает их. В Украине чувствуют позицию Азербайджана и высоко ее оценивают. В свою очередь мы также постоянно поддерживаем азербайджанский народ и впредь будем его поддерживать».