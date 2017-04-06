Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу наш населенный пункт
2017-04-06 16:02 | www.apa.az | 3
Армянские вооруженные подразделения пытаются вновь обострить ситуацию на фронте.
Как сообщили АПА в Минобороны, 6 апреля днем подразделения Вооруженных сил Армении, используя 60-миллиметровые минометы, подвергли обстрелу село Гапанлы Тертерского района. В результате обстрела был нанесен урон подсобным хозяйствам гражданского населения.
В результате незамедлительно принятых ВС Азербайджана ответных мер вражеский обстрел был подавлен ответным огнем, потерь нет.