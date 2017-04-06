Футболиста английского клуба дисквалифицировали за прыжок на голову сопернику – ВИДЕО

2017-04-06 14:26 | www.oxu.az | 2

Защитник английского «Лидса» Лиам Купер дисквалифицирован на шесть матчей за прыжок на голову сопернику.

Как передает Oxu.Az об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола Англии (FA).

Инцидент произошел 1 апреля во время встречи 39 тура чемпионшипа (второй по значимости дивизион Англии) против «Рединга» (0:1). От действий футболиста «Лидса» пострадал защитник Рис Оксфорд. Главный арбитр матча не заметил нарушения, FA выносила наказание по итогам просмотра видеозаписи эпизода.

И.Н