SOCAR и "Газпром" ведут переговоры об увеличении поставок газа в Азербайджан

2017-04-06 14:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR и российский "Газпром" ведут переговоры об увеличении поставок газа в Азербайджан в объеме 3–5 миллиардов кубометров в год. Об этом сообщил журналистам глава российского подразделения Socar Фарид Джафаров, передает RNS.

"По данному вопросу ведутся дискуссии", - ответил он на соответствующий вопрос.

Летом 2016 года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что SOCAR проявляет интерес к увеличению закупок газа у "Газпрома" на 3–5 миллиарда кубометров.

Ранее компании договорились о поставках двух миллиардов кубометров газа в год.

(Автор: Максим Цурков)