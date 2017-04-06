Европарламент одобрил отмену виз для граждан Украины

2017-04-06 14:40 | www.oxu.az | 3

Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Ход голосования транслировала видеослужба Еврокомиссии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по словам специальной докладчицы ЕП Марии Габриэль, Украина выполнила все требования ЕС и «даже превзошла ожидания». «Мы вновь подтверждаем принцип, что каждая страна, которая соответствует критериям, изложенным Европейской комиссией, должна извлечь выгоду из отказа от виз для ее граждан. Теперь дело за Советом ЕС», - сказала парламентарий.

За отмену ЕС краткосрочных виз для граждан Украины 9 марта проголосовал профильный комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE). Ранее согласие на отмену визового режима дали постпреды стран ЕС в Брюсселе.

Ранее украинские СМИ сообщили, что окончательное решение ЕС по безвизовому режиму для Украины должно быть принято 11 мая.

Н.О.