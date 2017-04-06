Оборот фондового рынка Азербайджана значительно вырос

2017-04-06 15:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в первом квартале 2017 года превысил два миллиарда манатов, что в 3,5 раза превышает показатели января-марта 2016 года.

Согласно сообщению БФБ, объем рынка государственных ценных бумаг составил 284,14 миллиона манатов (рост за год почти вдвое), оборот рынка корпоративных бумаг –770,5 миллиона манатов (рост в 27,76 раза), а объем рынка производных инструментов превысил 953 миллиона манатов (рост в 2,4 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка Январь-март 2017 года Январь-март 2016 года Объем сделок, AZN Количество сделок Объем сделок, AZN Количество сделок I. Рынок государственных ценных бумаг 284 139 544,15 83 154 463 807,72 47 Гособлигации минфина 77 100 929,47 52 154 463 807,72 47 первичное размещение 72 352 887,88 44 76 477 659,19 21 вторичный рынок 4 748 041,59 8 77 986 148,53 26 Ноты ЦБА 207 038 614,68 31 - - первичное размещение 207 038 614,68 31 - - вторичный рынок - - - - II. Рынок акций 600 539 058,79 354 5 657 405,41 309 первичное размещение 600 000 000,21 2 5 000 000 4 вторичный рынок 539 058,58 352 657 405,41 305 III. Рынок долговых инструментов 165 434 290,33 216 22 102 590,63 33 Ипотечные облигации (первичное размещение) 50 105 000 6 - - Ипотечные облигации (вторичное размещение) 47 263 449,46 4 8 852 249,09 3 Другие корпоративные облигации (первичное размещение) - - 3 878 408,45 16 Другие корпоративные облигации (вторичный рынок) 68 065 840,87 206 9 371 933,09 14 в том числе маркетмейкер 604 439 - 1 687 722,86 - IV. Операции РЕПО 4 530 932,45 7 - - РЕПО-операции ЦБА - - - - Другие РЕПО-операции 4 530 932,45 7 - - V. Рынок производных финансовых инструментов 953 022 853,55 16 822 397 697 959,41 8416 - с валютой 896 778 177 15 812 371 696 306 7 136 - с товарами 56 244 677 1 010 26 001 654 1 280 Всего 2 007 666 679,27 17 482 579 921 763,18 8 805

(Автор: Азад Гасанли)

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