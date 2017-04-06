Оборот фондового рынка Азербайджана значительно вырос
2017-04-06 15:12 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в первом квартале 2017 года превысил два миллиарда манатов, что в 3,5 раза превышает показатели января-марта 2016 года.
Согласно сообщению БФБ, объем рынка государственных ценных бумаг составил 284,14 миллиона манатов (рост за год почти вдвое), оборот рынка корпоративных бумаг –770,5 миллиона манатов (рост в 27,76 раза), а объем рынка производных инструментов превысил 953 миллиона манатов (рост в 2,4 раза).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь-март 2017 года
|
Январь-март 2016 года
|
Объем сделок, AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок, AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
284 139 544,15
|
83
|
154 463 807,72
|
47
|
Гособлигации минфина
|
77 100 929,47
|
52
|
154 463 807,72
|
47
|
первичное размещение
|
72 352 887,88
|
44
|
76 477 659,19
|
21
|
вторичный рынок
|
4 748 041,59
|
8
|
77 986 148,53
|
26
|
Ноты ЦБА
|
207 038 614,68
|
31
|
-
|
-
|
первичное размещение
|
207 038 614,68
|
31
|
-
|
-
|
вторичный рынок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
II. Рынок акций
|
600 539 058,79
|
354
|
5 657 405,41
|
309
|
первичное размещение
|
600 000 000,21
|
2
|
5 000 000
|
4
|
вторичный рынок
|
539 058,58
|
352
|
657 405,41
|
305
|
III. Рынок долговых инструментов
|
165 434 290,33
|
216
|
22 102 590,63
|
33
|
Ипотечные облигации (первичное размещение)
|
50 105 000
|
6
|
-
|
-
|
Ипотечные облигации (вторичное размещение)
|
47 263 449,46
|
4
|
8 852 249,09
|
3
|
Другие корпоративные облигации (первичное размещение)
|
-
|
-
|
3 878 408,45
|
16
|
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)
|
68 065 840,87
|
206
|
9 371 933,09
|
14
|
в том числе маркетмейкер
|
604 439
|
-
|
1 687 722,86
|
-
|
IV. Операции РЕПО
|
4 530 932,45
|
7
|
-
|
-
|
РЕПО-операции ЦБА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие РЕПО-операции
|
4 530 932,45
|
7
|
-
|
-
|
V. Рынок производных финансовых инструментов
|
953 022 853,55
|
16 822
|
397 697 959,41
|
8416
|
- с валютой
|
896 778 177
|
15 812
|
371 696 306
|
7 136
|
- с товарами
|
56 244 677
|
1 010
|
26 001 654
|
1 280
|
Всего
|
2 007 666 679,27
|
17 482
|
579 921 763,18
|
8 805
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli