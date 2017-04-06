Организация азербайджанской диаспоры Молдовы протестует против закрытия ВАК

2017-04-06 16:33 | www.apa.az | 3

Конгресс азербайджанцев Молдовы (КАМ) принял обращение в связи с распространившейся информацией о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой, в обращении азербайджанцы Молдовы выражают обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся вокруг ВАК.

В обращении подчеркивается большая роль ВАК в создании культурных и моральных связей проживающих в России азербайджанцев, непосредственное участие в интеграции их в общественность России: «На протяжении 16 лет основной целью Всероссийского азербайджанского конгресса было оказание поддержки развития социально-экономического и культурного сотрудничества между Россией и Азербайджаном. КАМ с уверенностью отмечает, что ВАК действуя в рамках законов России, внес свой вклад в укрепление религиозной и национальной толерантности, в углубление межнациональной дружбы и культурного диалога. Многотысячная азербайджанская община в Молдове надеется, что соответствующие структуры РФ вынесут объективное и справедливое решение согласно национальным интересам двух стран. КАМ верит, что вынесенное верное решение АО ВАК послужит углублению стратегического партнерства двух стран» , - говорится в заявлении.