Софья Каштанова: В Азербайджан надо ехать за позитивом и яркими эмоциями

2017-04-06 15:04 | www.oxu.az | 3

Профессиональная актриса, модель и девушка из рекламы банка Тинькофф, Софья Каштанова в интервью «Москва-Баку» рассказала за что не любит мужчин-мачо, помогает ли в кино красота и в каких проектах кроме сериала «Волчье солнце» на Первом канале ее скоро увидит зритель, передает Oxu.Az.

- Вы до 15 лет жили в Мексике, как там обстоит дело с женственностью и мужественностью?

- Мексиканцы все разные. Все зависит от воспитания, уровня культуры, надо рассматривать много позиций. В Мексике я узнала интересный факт. Когда мы говорим мужчина «мачо», то вкладываем в это понятие что-то позитивное, якобы это образец настоящего мужчины. Я поняла, что мужчина мачо — это такой «юзер». Он лежит на диване и требует, чтобы ему принесли то одно, то другое, демонстрирует недовольство. Женщина при этом должна исполнять все его желания.

- Что еще интересного и полезного вы «подсмотрели» для себя в Латинской Америке?

- Я подсмотрела, а точнее приобрела для себя одно важное качество. Когда ты живешь в какой-то солнечной стране, то это прививает тебе очень доброе, позитивное отношение к миру. С самого детства я была буквально «напитана» добром и позитивом. Мне кажется, что Азербайджан точно такой же. По рассказам моих друзей в Азербайджан надо ехать за позитивом и яркими эмоциями.

A.С.

