Закрытие филиалов Банка ВТБ (Азербайджан) не скажется на уровне обслуживания клиентов

2017-04-06 15:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) продолжает процесс оптимизации филиальной сети. Так, банк обратился в Палату надзора над финансовыми рынками страны для ликвидации лицензии двух своих филиалов – филиала «Азадлыг» и «Сумгайыт».

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, оптимизация филиалов является частью новой трехлетней стратегии банка, в которой приоритетным направлением является работа с корпоративным бизнесом.

В рамках данной стратегии банк консолидирует филиальную сеть и объединяет часть своих филиалов, ориентированных на розничных клиентов, обслуживание которых ранее являлось основной задачей для банка. Положительные результаты, достигнутые корпоративным бизнесом банка с момента запуска процесса оптимизации, показали его целесообразность и эффективность.

"Клиенты смогут обслуживаться в любом филиале банка - «Аджеми», «Сахиль», «Гянджа», «Нефтчиляр», «Эльмляр» и «Гянджлик», которые продолжат работать в обычном режиме. Система «Сквозного обслуживания», внедренная банком ВТБ (Азербайджан), позволяет физическим и юридическим лицам осуществлять банковские операции в любом отделении банка, независимо от того, в каком филиале клиенты открыли счет", - сказано в сообщении.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.