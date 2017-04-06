Сокращающаяся добыча, растущая цена: стабилизируется ли цена на нефть? - АНАЛИЗ

2017-04-06 16:45 | www.apa.az | 2

Прошло больше недели с заседания Мониторингового комитета ОПЕК по сокращению добычи нефти. На встрече было заявлено, что можно сказать, что соглашение, достигнутое в декабре прошлого года, реализуется полностью и без проблем. Даже Иран, который вызывал некоторое беспокойство, остался верен соглашению и сохранил уровень добычу на стабильном уровне. Основной целью соглашения является создание на нефтяном рынке баланс спрос-предложение и тем самым добиться поднятия цен. Если сказать проще, то сокращением добычи члены ОПЕК и 11 стран, присоединившихся к соглашению, хотят сократить нефтяное предложение на рынке.

При изучении заявлений становится ясно, что это влияние было положительным.

С даты встречи (с 27 марта) цена была изменчивой и тенденция роста не наблюдалась. Однако сразу после заседания нефтяной рынок получил дополнительный импульс для роста, и началась тенденция продолжительного роста. В результате, нефть с 27 марта по настоящее время подорожала на 3,65 доллара за баррель или 7,2%. Это произошло меньше чем за неделю. В настоящее время цена на нефть составляет примерно 54,5 доллара за баррель, и пока этот показатель считается оптимальным. Оптимальной ценой считается 60 долларов за баррель. Конечно, мнение «считается» очень субъективное, поскольку здесь предусматриваются такие страны как Иран, которые хотят, чтобы нефть была дороже и в некоторых случаях проявляют радикальную позицию. Более либеральная позиция заключается в том, что нынешний уровень цен на нефть является приемлемым, до тех пор, чтобы она, как говорится, не подешевела.

Процесс сокращения добычи нефти приводит к уменьшению предложения на рынке. Как результат этого в последнее время в мире происходит сокращение запасов нефти. Например, в связи с этим генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил: Что означает сокращение запасов на фоне снижения добычи? Это означает, что в настоящее время спрос на нефть в мире не сокращается и этот фактор является одним из ключевых моментов для формирования тенденций роста и их укрепления. Действительно это так, потому что, если, например, добыча нефти уменьшилась, но на фоне этого запасы оставались стабильными или увеличились, то значит, что спрос на нефть на низком уровне и даже после сокращения добыча превышает спрос. Однако удалось добиться противоположного эффекта, и это оказало непосредственное влияние на подорожание цены нефти.

В последнее время на нефтяной рынок сильно влияет динамика объема запасов нефти в США. Например, стало известно, что коммерческие запасы нефти в США выросли не на прогнозируемые 2,8 млн. баррелей, а на 5 млн. баррелей и составили 533 млн. баррелей. Это по сравнению с началом года на 50 млн. баррелей или на 10,4% больше. Примитивная мысль: если бы были данные о сокращении запасов нефти в США, рост цен на нефть ускорился бы.

Вагаб Рзаев, Аналитический Центр АПА