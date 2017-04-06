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Погибшим в боях за Лалатепе шехидам поставили памятник – ФОТО

2017-04-06 15:10 | www.oxu.az | 2

В городе Горадиз Физулинского района состоялось открытие памятника памяти военнослужащих, погибших в боях за высоту Лалатепе в апреле прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, минутой молчания почтили память погибших солдат.

На церемонии приняли участие вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, омбудсмен Эльмира Сулейманова, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алиев, депутаты, военные, представители общественности.

Э.А.

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