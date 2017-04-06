Меркель: Германия примет участие в урегулировании Карабахского конфликта мирным путем

2017-04-06 15:20 | www.oxu.az | 2

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель отправила письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Дорогой господин Алиев.

Дипломатические отношения между нашими странами были налажены 25 лет назад. Наши двухсторонние связи имеют древнюю историю. Двести лет тому назад первые швабские переселенцы поселились на территории современного Азербайджана. В ходе вашего визита в Германию в июне 2016 года вы однозначно подтвердили живость и всесторонность наших отношений.

Германия приветствует вашу волю более тесно сотрудничать с нашей страной и присоединиться к ценностям европейской общины. Можете быть уверены, что Германия останется вашим надежным партнером в деле модернизации вашей страны, развития демократии и правового государства.

Уверена, что Азербайджан, как и весь регион, сможет полностью развить свой потенциал только после урегулирования региональных конфликтах. Германия, как член Минской группы ОБСЕ, в будущем примет участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта мирным путем и будет поддерживать усилия сопредседателей.

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между нашими странами я желаю Азербайджану мира и благоденствия, желаю нашим странам успешного продолжения и расширения надежного сотрудничества».

Н.О.

