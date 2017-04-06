Петр Порошенко: За 25 лет сотрудничество между Украиной и Азербайджаном достигло уровня стратегического партнерства

2017-04-06 15:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Петр Порошенко направил поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«От имени украинского народа и от себя лично искренне поздравляю вас со знаменательной датой - 25-летием установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном. История отношений, продолжающихся со времен Украинской народной республики и Азербайджанской Демократической Республики, запомнилась успешным сотрудничеством между государствами на основе крепкой дружбы и взаимоуважения. С удовлетворением отмечаю, что за 25 лет современного периода наших двусторонних отношений сотрудничество между Украиной и Азербайджаном достигло уровня стратегического партнерства. Наши государства продемонстрировали желание прагматически оценивать высокую динамику политического диалога, углубление двустороннего сотрудничества, взаимный интерес к связям во всех сферах. Вызовы современности теснее сплачивают нас в вопросе защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности обоих государств. В Украине чувствуют и высоко оценивают соответствующую позицию Азербайджана. Со своей стороны и мы всегда поддерживаем и будем поддерживать азербайджанский народ. В частности, мы готовы усилить взаимную поддержку на международной арене путем активизации совместных усилий. Уверен, что ваш визит в Украину станет важным этапом в отношениях между нашими государствами, а украинско-азербайджанское сотрудничество и дальше будет укрепляться на основе взаимного доверия, уважения и искренности во имя благополучия народов двух стран», - говорится в послании Президента Украины.

Президент Петр Порошенко пожелал главе Азербайджанского государства крепкого здоровья, новых успехов в высокой государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу - мира, солидарности и благоденствия.