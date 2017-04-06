Президент Ирана призвал создать рабочие места

2017-04-06 15:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул важность создания отечественного производства, а также создания рабочих мест в стране.

Рухани сделал эти заявления по прибытии в четверг утром в провинцию Семнан, где он должен открыть несколько проектов развития.

Ряд членов кабинета сопровождают президента во время его однодневного визита.



Выступая перед журналистами в аэропорту Семнана, президент Рухани сказал, что его правительство должно полностью реализовать все свои проекты к концу срока работы.

Некоторые из этих проектов уже реализованы на 80 процентов, сказал Рухани.



Следующие президентские выборы в Иране назначены на 19 мая 2017 года.

(Автор: Эльмира Таривердиева)