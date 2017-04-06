Азербайджан продал России лишь 20-25% своих помидоров

2017-04-06 15:44 | www.oxu.az | 3

Азербайджан экспортировал в Россию примерно 20-25% помидоров, выращенных в прошлом году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом заместитель министра экономики Сахиль Бабаев заявил в ходе переговоров по провозу плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию.

С.Бабаев отметил, что в прошлом году в Азербайджане было произведено более 517 тонн помидоров:

«Из них более 100 тыс. тонн, то есть 20-25% были экспортированы в Россию».

У.А.

