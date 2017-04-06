Азербайджан продал России лишь 20-25% своих помидоров
2017-04-06 15:44 | www.oxu.az | 3
Азербайджан экспортировал в Россию примерно 20-25% помидоров, выращенных в прошлом году.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом заместитель министра экономики Сахиль Бабаев заявил в ходе переговоров по провозу плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию.
С.Бабаев отметил, что в прошлом году в Азербайджане было произведено более 517 тонн помидоров:
«Из них более 100 тыс. тонн, то есть 20-25% были экспортированы в Россию».