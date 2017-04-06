Ложная информация: В Elektra Events Hall не знают о концерте Dua Lipa

2017-04-06 15:50 | www.oxu.az | 3

На днях в некоторых СМИ Азербайджана был размещен анонс предстоящего концерта артиста лейбла Warner Music - Dua Lipa. При этом не были указаны организаторы концерта, который, как указано в материалах, должен состояться 08 июля 2017 года в Баку, в Elektra Events Hall. На афишах была указана и стоимость билетов – от 60 до 180 AZN.

Однако в редакцию Oxu.Az поступили сведения о том, что информация о концерте - ложная.

Пиар-менеджер лейбла Warner Music Russia Диана Пашковская рассказала Oxu.Az, что данные сведения о концертном мероприятии не соответствуют действительности:

«Наши юристы вместе с генеральным директором компании подготовили официальный документ-опровержение. Дело в том, что подобная ложная информация ставит под удар не только нашу репутацию, но и репутацию площадки, на которой якобы должен состояться концерт. Сложившаяся ситуация - это очень серьезный обман, а распространители подобной информации получают доход с продажи билетов на несуществующий концерт».

В Elektra Events Hall завили, что у них нет никакой информации о проведении, концерта Dua Lipa 8 июля 2017 года. Отметим, что телефонные номера, указанные на афишах, не отвечают.

Напомним, что Dua Lipa - мировая звезда, британская певица, автор песен и модель.

Музыкальная карьера Дуа Липы началась в возрасте 14 лет, когда она начала размещать на YouTube кавер-версии песен Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо. В 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила свой первый сингл. В декабре 2016 года при поддержке журнала The Faderruen был снят документальный фильм о певице «See in Blue». В январе 2017 года певица получила премию EBBA Public Choice Award.

Эльвин Ахмедов

