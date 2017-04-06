Беларусь утвердила Конвенцию о межрегиональном сотрудничестве стран СНГ

2017-04-06 16:01 | www.trend.az | 3

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Конвенцию о межрегиональном сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств. Соответствующий указ глава государства подписал 6 апреля, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера.

Данная конвенция была принята 16 сентября 2016 года в Бишкеке во время саммита лидеров стран - членов СНГ.

Документ призван усилить значимость межрегионального сотрудничества в интеграционных процессах, активизировать связи между хозяйствующими субъектами. Конвенция будет содействовать беспрепятственному движению людей, капиталов, товаров и услуг.

В документе также перечисляются направления межрегионального сотрудничества - от создания специальных экономических зон и осуществления инвестиционных проектов до культурного, научного и гуманитарного сотрудничества, туризма и спорта.