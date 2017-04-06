ВС Армении обстреляли азербайджанское село

2017-04-06 16:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении сегодня днем обстреляли село Гапанлы Тертерского района из 60-миллиметровых минометов, сообщает в четверг пресс-служба минобороны Азербайджана.

В результате обстрела был нанесен ущерб личному хозяйству гражданского населения.

В результате незамедлительных мер со стороны Вооруженных сил Азербайджана противник был подавлен ответным огнем, потерь нет.

Подразделения Вооруженных сил Армении пытаются вновь обострить ситуацию на фронте.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.