Саадат Бананъярлы присоединилась к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»

2017-04-06 17:10 | www.apa.az | 3

Председатель Азербайджанского национального отделения Международного общества за права человека Саадат Бананъярлы заявила о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы, в заявлении говорится:

«Пора прекратить кровопролитие и мирно урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно-признанные границы обоих государств.

Считаю важным выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Также очень важны усилия Минской Группы ОБСЕ по решению конфликта.

Армянский и Азербайджанский народы имели общие традиции совместного проживания, которые сформировались в результате многовекового мирного сосуществования. Хочу отметить с сожалением, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны.

Я поддерживаю идею мирного сосуществования людей и решения затянувшихся конфликтов. По этой причине выражаю свою поддержку этой инициативе и заявляю о присоединении к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».