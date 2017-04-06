«Azerspace-1» начал вещание еще 4 телеканалов

2017-04-06 15:55 | www.oxu.az | 3

Телекоммуникационный спутник Азербайджана «Azerspace-1» приступил к вещанию программ грузинских телеканалов - İmedi TV, GDS TV, Pirveli TV и Marneuli TV.

Об этом Oxu.Az сообщили в ОАО «Азеркосмос».

Телеканалы вещают на частоте 11095/H/30000.

В настоящее время с азербайджанского спутника осуществляется вещание ряда грузинских теле- и радиоканалов, в числе которых 1 TV Georgia, Maestro, Obieqtivi, Trialeti TV, Ajara TV, Saperavi TV, TV 25 Georgia, Palitra News, A Shopping, Noviy Mir, Radio 1 Georgia, Radio Maestro, Trialeti FM, Radio Ajara и Abkhazetis Khma (Voice of Abkhazia).

Спутник Azerspace-1 размещен на орбитальной позиции в 46 градусов восточной долготы.

Запуск первого телекоммуникационного спутника Азербайджана «Azerspace-1» был осуществлен восьмого февраля 2013 года.

Спутник предназначен для предоставления услуг цифрового ТВ, создания мультисервисных сетей VSAT и обеспечения правительственной связи. В зону обслуживания «Azerspace-1» входят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

У.А.

