В Тбилиси выделен земельный участок для нового здания азербайджанского театра

2017-04-06 16:00 | www.oxu.az | 2

В столице Грузии выделен земельный участок для строительства нового здания Тбилисского азербайджанского государственного драматического театра имени Гейдара Алиева.



Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе сказал, что земельный участок находится неподалеку от посольства Азербайджана в Грузии.

«Думаю, что подготовка документов не займет много времени. Строительством нового здания театра будет заниматься SOCAR», - отметил министр.

Михаил Гиоргадзе также добавил, что правительство Грузии ведет переговоры с SOCAR в связи со строительством нового здания театра.

A.C.

