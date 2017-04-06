В Азербайджане впервые пройдет конгресс EFPSA - психологические последствия войн и терактов

2017-04-06 16:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане впервые пройдет конгресс Европейской федерации ассоциаций студентов-психологов (EFPSA), организованный общественными объединениями "ASAN Könüllüləri" (Волонтеры ASAN) и "Gənc Psixoloqlar" (Молодые психологи), сообщили Trend Life в пресс-службе "ASAN Könüllüləri".

XXXI конгресс EFPSA пройдет в городе Гах с 23 по 30 апреля с участием около трехсот молодых психологов и двадцати академиков из 33 стран мира. Главная цель конгресса, который пройдет под девизом “Humanity today”, посвящена психологическим последствиям войн и терактов, проблемам межкультурных отношений, кризисному состоянию беженцев и вынужденных переселенцев. На конгрессе будут также обсуждены вопросы психологических последствий исламофобии, религиозной и расовой нетерпимости, в том числе раскрыты ценности мультикультурализма, позитивно воздействующие на психологию людей.

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Европейская федерация ассоциаций студентов-психологов (European Federation of Psychology Students Assosiation) - головная организация национальных студенческих обществ в области психологии, которые расположены в Европе. Это представляет примерно 250 000 студентов психологии на европейском уровне и управляется приблизительно 60 волонтерами. Это - международная неправительственная некоммерческая организация с четырьмя установленными целями: «чтобы служить студентам психологии, способствовать обществу, улучшить психологию и связать профессионалов, академиков и студентов». Основана в 1987 году восемью европейскими странами на первом международном Конгрессе студентов-психологов в Португалии. Из стран СНГ только Азербайджан представлен в EFPSA

(Автор: Вугар Иманов)