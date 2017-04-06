В МИД России назвали главную тему встречи Лавров-Тиллерсон

2017-04-06 17:28 | www.apa.az | 3

Вопросы совместной для России и США борьбы с терроризмом будут среди главных тем встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы на фоне событий во многих регионах мира, разумеется, с учетом трагедии, произошедшей в Санкт-Петербурге, открыты и готовы в полном объеме, в любом формате, с любой интенсивностью, на любую глубину сотрудничать с США по этому важнейшему, ключевому, наверное, для мировой безопасности вопросу, если к этому готова другая сторона», — подчеркнул Рябков.

Тиллерсон посетит Москву 11-12 апреля. Это будет его первый приезд в Россию в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа.

Предполагается, что Тиллерсон и Лавров обсудят актуальные задачи в области международной безопасности, в том числе борьбу с терроризмом, урегулирование сирийского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других конфликтов, ситуацию на Корейском полуострове, а также конфликт на Украине.